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Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı

Samsun'da alkol ve uyuşturucu aldığı iddia edilen 30'lu yaşlardaki kadını bankta sızmış halde bulan vatandaşlar, ilk yardım ekiplerini arayarak durumu bildirdi.

30.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:21

'da gündüz vakti uyuşturucu ve alkol aldığı iddia edilen kadın 2. kez aynı yerde sızıp kaldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Anıt Park'ta meydana geldi. Alkol ve uyuşturucu aldığı iddia edilen 30'lu yaşlardaki kadın bankta bacak bacak üstüne atmış vaziyette sızıp kaldı.

VATANDAŞLAR TELEFONA SARILDI

Bankta sızmış kadını gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri kadını Gazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

DAHA ÖNCE DE AYNI DURUM YAŞANMIŞTI

Kimliği belirsiz olan kadın geçen günlerde de aynı yerde sızıp kalmıştı.

İşte olay yerinden görüntüler;

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın, bankta sızıp kaldı

Samsun, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA


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