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Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını da kapsayan ceza infaz reformundan beklentiler neler?

AK Parti, yeni ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni Salı günü muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'ye iletildi.

24.03.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:31
Uyuşturucu ve cinsel istismar suçlarını da kapsayan ceza infaz reformundan beklentiler neler?
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), hapishanelere yayılmasından endişe edilen koronavirüs salgını nedeniyle raftan indirerek önceliklendirdiği yeni ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak metni salı günü muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'ye iletti.

Ancak, taslak teklifinin basına sızan mevcut çerçevesine dair birçok eleştiri gündeme getiriliyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İYİ Parti, AK Parti, Dünya

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