Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haber

Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

09.11.2019 14:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 14:28Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 1 şahsın üzerinden 0.3 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın alınan ifadesinden hareketle bir işyerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 16 adet fişek ele geçirildi. İşyeri sahibi de gözaltına alındı.

Şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılarak adli mercilere sevk edildi. - ADIYAMAN

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:18 Trabzon merkezli 3 ilde bahis operasyonu düzenlendi
15:15 Gösteri merkezinde terör propagandası yapanların 7'si yakalandı
15:19 İstanbul polisinden uyuşturucu operasyonu: 22 kilo bonzai ele geçirildi
15:17 İzmir'de koca dehşeti.
15:13 Ponzi Arzu'dan 20 milyonluk vurgun
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 15:27:17