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Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir villaya yaptıkları baskında 93 adet değişik boy ve ebatlarda Hint Keneviri, kurutulmuş esrar maddesi ile çok sayıda malzeme ele geçirdi.

25.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:40
Uyuşturucu yetiştirilen villaya polisten şok baskın
Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri bir villaya yaptıkları baskında 93 adet değişik boy ve ebatlarda Hint Keneviri, kurutulmuş esrar maddesi ile çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Didim'de bir istihbaratı değerlendiren Didim KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçedeki bir villaya baskında gerçekleştirdi. Baskında villa bulunan B.Ş'yi göz altına alırken, villada yapılan aramada 93 adet değişik boy ve ebatlarda Hint Keneviri bitkisi, 730 gram kurutulmuş esrar maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet 6.35 tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ve 41 adet tabanca fişeği, Hint Keneviri yetiştirmede kullanılan çok sayıda ısıtma ve aydınlatma amaçlı tesisat parçaları ele geçirdi. B.Ş'nin yapılan sorgusunda sahte kimlik kullandığı ve C.Ş adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını tespit etti.

Olayla ilgili olarak yapılan incelemede B.Ş'nin Urla Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde ticaretinden aranmasının olduğu belirlendi. Didim Polisi olayla ilgili olarak B.Ş'nin yanı sıra S.A adlı şüpheli de göz altına alındı. Didim Emniyetinin sorgulamasının ardından S.A serbest bırakılırken, B.Ş adlı şüpheli uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Didim, 3. Sayfa

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