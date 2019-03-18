Uyuşturucu Yüzünden Ölümden Dönen Demi Lovato'dan İlginç İtiraf!

Aşırı doz uyuşturucudan hastanelik olan ve ölümden dönen Demi Lovato, sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

"PİŞMAN DEĞİLİM, BUNLARI YAPMAM GEREKİYORDU"

26 yaşındaki şarkıcı, "Pişman değilim, çünkü bunları yapmam gerekiyordu. Ama ne olduklarını asla unutmamalıyım, hepsi birer hataydı" dedi. Lovato, "Eğer hala nefes alıyorsanız, sizler de bunu yapmaya değersiniz demektir" diye yazdı. Lovato hastaneye kaldırıldıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Alışkanlığımla ilgili yolculuğum hakkında her zaman açık oldum" şeklinde başlayan açıklamasında, "Öğrendiğim şey, bu hastalığın zamanla yok olan veya solan bir şey olmaması. Mücadele etmek zorunda olduğum bir şey ve mücadele henüz tamamlanmadı." ifadelerini kullanmıştı.