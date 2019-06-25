25.06.2019 20:58
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Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı

Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana 'nın Kozan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Ekipleri tarafından alınan bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Arslanlı Mahallesi'nde bir portakal bahçesinde yapılan aramalar neticesinde uyuşturucu madde yapımında kullanılana 6 bin 325 kök Hint keneviri ve 7.5 kg. esrar ele geçirilmişti. Olayla ilgili jandarma ekipleri yapmış oldukları araştırma neticesinde 2 kişiyi gözaltına almıştı. Bahçede bulunan Hint kenevirleri ekipler tarafından sökülüp kamyonlara yüklenerek imha edilmişti.

Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılık tarafından ifadeleri alınmasının ardından tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine gönderildi. - ADANA
Kaynak: İHA
Kozan , Adana , Jandarma , 3. Sayfa

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