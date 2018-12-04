04 Aralık 2018, 16:46
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Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Karabük’te aracın LPG tankına gizlenmiş 35 kilo 700 gram eroin ile yakalanan İ.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karabük'te aracın LPG tankına gizlenmiş 35 kilo 700 gram eroin ile yakalanan İ.A tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin ve Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik timleri ve istihbarat ekiplerinin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığı yönünde aldığı istihbari bilgi sonrası durdurulan 16 NDN 33 plakalı cipin LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 35 kilo 700 gram ağırlığında eroin ele geçirmişti. Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.A., emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra sevk edildi mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - KARABÜK Mersin,Karabük
04 Aralık 2018 Salı 16:46



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