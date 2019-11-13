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Uyuşturucudan 2 ayda 59 kişi yakalandı

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük merkez ve ilçelerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4'ü kadın 59 kişi yakalandı.

13.11.2019 13:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:02Uyuşturucudan 2 ayda 59 kişi yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karabük merkez ve ilçelerde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 4'ü kadın 59 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından "uyuşturucu madde temin ve ticareti", "uyuşturucu madde kullanımının özendirilmesi", "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma" ve "izinsiz Hint keneviri ekimlerinin" önlenmesine yönelik il merkezi, Safranbolu, Eskipazar ile Yenice ilçelerinde yapılan 29 operasyonda, 19 ile 66 yaş aralığında 55 erkek, 4 kadın olmak üzere toplam 59 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 15'ine "uyuşturucu madde temin ve ticareti", 44 kişiye "uyuşturucu madde bulundurma ve kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı. Operasyonlarda yakalananlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla, 51 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yapılan operasyonlarda 645,16 gram esrar maddesi, 115,01 gram skunk maddesi, 68,80 gram sentetik kannobinoid (bonzai) maddesi, 337 adet extacy hap, 49 adet sentetik ecza, 0,71 gram kokain maddesi ve 15 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetten bilgilendirme

Yapılan saha operasyonlarının yanında halkın ve gençlerin uyuşturucu kullanımından ve uyuşturucunun zararlarından korunması hakkında duyarlılıklarını arttırmak için Karabük Üniversitesinde (KBÜ) 5 konferansta bin 147 öğrenciye bilgilendirme semineri, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde verilen 2 seminerde 400 öğretmene, KBÜ'de görevli özel güvenlik görevlileri ve Eskipazar ilçesinde düzenlenen seminerlerde toplam 197 vatandaşa, özel güvenlik görevlilerine (narko-rehber) çalışmaları kapsamında bilgilendirme semineri verildi. - KARABÜK

Karabük, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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