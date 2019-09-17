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Uyuşturucudan 8 yıl 4 ay ceza alan şahıs tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemede 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17.09.2019 17:29Uyuşturucudan 8 yıl 4 ay ceza alan şahıs tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemede 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan şahıs polis tarafından yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılandığı ağır ceza mahkemesi tarafından 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. - SAMSUN

Uyuşturucu Ticareti, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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