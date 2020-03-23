Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler

Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

23.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:47
Uyuşturucudan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
Kütahya 'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullandığı belirlenen B.O. isimli kişiyi yakın takibe aldı.

Saray Mahallesi Fuat Paşa Caddesi'nde bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, uyuşturucu ileri sürülen satan O.G.'yi suçüstü yakaladı.

Operasyonda 15 gram esrar, 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Kimliği açıklanmayan diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Uyuşturucu Ticareti, Kütahya, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Denizli'de polis tütün kaçakçılarına göz açtırmadı - Haberler Narenciye paketleme tesisinde yangın - Haberler 100 Suriyeli doktordan virüsle mücadele için görev talebi - Haberler Toprak kayması sonucu 1 işçi yaralandı - Haberler Midyat'ta pazar esnafına eldiven ve maske dağıtıldı - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler
Loading