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Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı

Samsun'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç kız, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 11.12.2019 17:04Uyuşturucudan hapis cezası bulunan genç kız tutuklandı
'da uyuşturucu suçundan hakkında hapis cezası bulunan genç kız, jandarma tarafından gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, yargılandığı ağır ceza mahkemesince uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan 22 yaşındaki E.E. adlı genç kız, Canik İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen E.E., adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Jandarma, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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