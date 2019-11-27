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Uyuşturucudan ölen gencin gözaltına alınan arkadaşlarından biri tutuklandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde uyuşturucudan öldüğü değerlendirilen gencin, gözaltına alınan 4 arkadaşından biri tutuklandı.

27.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:30Uyuşturucudan ölen gencin gözaltına alınan arkadaşlarından biri tutuklandı
'un ilçesinde uyuşturucudan öldüğü değerlendirilen gencin, gözaltına alınan 4 arkadaşından biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucudan öldüğü değerlendirilen Mehmet Atila'nın (18) ölümüne ilişkin çalışma yürüttü.
Atila'nın arkadaşları A.E. (22) ve Y.G'yi (23) Alaçam'da gözaltına alan ekipler, soruşturmada olay ile bağlantısı tespit edilen S.Y. (19) ve T.K'yi (27) kent merkezinde yakaladı.
Zanlıların üzerinde arama yapana ekipler, 45 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüphelilerden A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y. çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Y.G. ve T.K. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Alaçam, Güncel

Kaynak: AA

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