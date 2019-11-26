Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucudan ölüme 2 gözaltı - Haber

Uyuşturucudan ölüme 2 gözaltı

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:02Uyuşturucudan ölüme 2 gözaltı
'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaştığı iddia edilen 18 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Sinop'un Durağan ilçesine giden 3 arkadaş Samsun'dan aldıkları uyuşturucu hapları araçta kullandı. Kızlan mevkisinde 18 yaşındaki Mehmet A. uyuşturucu dozunu fazla kaçırarak fenalaştı. Geri dönen arkadaşları A.E. (22) ve Y.G. (22), fenalaşan arkadaşları Mehmet A.'yı Alaçam Devlet Hastanesine götürdü. Burada gencin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı araştıran Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri A.E. ve Y.G'yi gözaltına alarak geniş çapta araştırma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Alaçam, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:55 Beyaz Saray'da alarm
17:52 Adana'da boğazından bıçaklanmış kadın bulundu
17:46 Arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan kavgada muhtar ve oğlu yaralandı
17:42 Beyoğlu'nda yolun karşısına geçen adama motosiklet çarptı
17:38 Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:41 Metroda ürküten ölçüm! Hava kirliliği sınır değerlerin altında
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 18:09:22