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Uyuşturucudan ölümle ilgili 'uyuşturucu ticaretinden' 1 kişi tutuklandı

Samsun'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:39Uyuşturucudan ölümle ilgili 'uyuşturucu ticaretinden' 1 kişi tutuklandı
'da arkadaşlarıyla uyuşturucu içerken fenalaşarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili narkotik polisi tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi mahkemece tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinde önceki gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş birlikte uyuşturucu içerken 18 yaşındaki Mehmet A.'nın uyuşturucunun dozunu fazla kaçırarak fenalaştığı iddia edildi. Özel araçla Alaçam Devlet Hastanesine kaldırılmak istenilen genç, yolda hayatını kaybetti.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet A.'nın ölümüyle ilgili Alaçam ilçesinde yaptıkları operasyonda ölen gencin arkadaşlarından A.E. ve Y.G.'yi Alaçam ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Narkotik polisi derinleştirilen soruşturmada olay ile bağlantısı tespit edilen S.Y. ve T.K.'yi de Samsun il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıslardan 45 adet ekstasy hap ele geçirildi. İfadesi alınan A.E. serbest bırakılırken, "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edilen S.Y. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Y.G. ve T.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Narkotik, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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