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Uyuşturucudan yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Nevşehir'de bir hafta içerisinde uyuşturucudan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

21.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 21.12.2019 12:07 Uyuşturucudan yakalanan 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı
'de bir hafta içerisinde uyuşturucudan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında il genelinde uyuşturucudan 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonrasında 7,97 gram esrar, 3,32 gram metamfetamin, 0,95 gram eroin, 4 adet ecxtasy hap, 42 adet sentetik ecza maddesi, 79,79 gram metamfetamin, 23,7 gram bonzai ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafında n gözaltına alınan 28 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6 şüpheli tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 21 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - NEVŞEHİR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Başsavcı, Nevşehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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