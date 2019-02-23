Uyuşturucuları Satmaya Çalışırken Yakalandı

Manisa
'nın Alaşehir
ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, E.E (37) isimli şahsı takibe aldı. E.E, Toptepe mevkiinde üzerindeki uyuşturucuları satmaya çalışırken polis tarafından suçüstü yakalandı. Daha önceden de aynı suçtan sabıka kaydı bulunan E.E çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Polis, Manisa, Alaşehir, 3. Sayfa
Kaynak: İHA