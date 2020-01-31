Haberler » Güncel » Uyuşturucunun gramajını artırmak için evdeki bitkileri kurutmuş - Haber

Uyuşturucunun gramajını artırmak için evdeki bitkileri kurutmuş

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 65,87 gram bonzai ile uyuşturucunun içine konularak, gramajını artırmak için kurutulan bitkiler ele geçirildi.

31.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 31.01.2020 19:04Uyuşturucunun gramajını artırmak için evdeki bitkileri kurutmuş

EDİRNE'nin ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda yapılan aramada 65,87 gram bonzai ile uyuşturucunun içine konularak, gramajını artırmak için kurutulan bitkiler ele geçirildi. Gözaltına alınan T.E., mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Timleri, Yenimescit Mahallesi Konak Sokak'ta, şüphe üzerine M.Ç.'nin üstünde arama yaptı. Aramada üstünde 2 uyuşturucu hap ele geçirilen M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde uyuşturucu hapları Yenimescit Mahallesi Kışla Sokak'taki evde oturan T.E.'den aldığını söyleyen M.Ç., işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kışla Sokak'taki evde yaptıkları aramada 65,87 gram bonzai ile uyuşturucunun içine konularak, gramajını artırmak için kurutulduğu değerlendirilen bitkiler ele geçirildi. Uyuşturucu ve bitkilere el konulurken, T.E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Polis, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:08  Hera Kübra Aslan kimdir? Hera Kübra Aslan kaç yaşında nereli?
16:01  Pain & Gain (Zor Kazanç) filmi konusu nedir? Pain & Gain oyuncuları ve Pain & Gain özeti!
15:49  Yeşim Meltem Şişli kimdir? İBB Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hayatı ve biyografisi?
15:38  Bilecik Belediye Başkanı kimdir? Bilecik Belediye Başkanı hangi partilidir? Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin biyografisi
15:17  AÖL kayıt süreleri uzatıldı! AÖL kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL kayıt yenileme 2020
31.01.2020 22:34:35