Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemeye çalışmış

Gaziantep
'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, plakası açıklanmayan bir minibüsü, Şanlıurfa- Adana
otobanı doğu gişelerinde durdurdu.
Ekiplerin, narkotik detektör köpeği "Onix" ile yaptığı aramada, uyuşturucunun kokusunu önlemek amacıyla hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş, şeffaf poşetler içerisinde 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.