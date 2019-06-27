27.06.2019 17:51
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Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemiş

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gaziantep 'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden Gaziantep'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine, plakası açıklanmayan bir minibüsü, Şanlıurfa- Adana otobanı doğu gişelerinde durdurdu.
Ekiplerin, narkotik detektör köpeği "Onix" ile yaptığı aramada, uyuşturucunun kokusunu önlemek amacıyla hayvansal iç yağlarının bulunduğu izocamlarla kamufle edilmiş bölmeye yerleştirilmiş, şeffaf poşetler içerisinde 8 kilogram toz esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan minibüs şoförünün emniyetteki işlemleri sürüyor.Uyuşturucunun kokusunu hayvansal yağlarla gizlemiş
Kaynak: AA
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