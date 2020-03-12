Uyuşturucunun üzerine salça sürdü, Çiko'dan kaçamadı
Uyuşturucunun üzerine salça sürdü, Çiko'dan kaçamadı Narkotik köpekleri fark etmesin diye beline sakladığı uyuşturucuya salça sürmüş Diyarbakır'da, narkotik köpeklerinin fark etmemesi için beline sakladığı uyuşturucuya salça süren zanlı, yakalandı.
12.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:16
Uyuşturucunun üzerine salça sürdü, Çiko'dan kaçamadı Narkotik köpekleri fark etmesin diye beline sakladığı uyuşturucuya salça sürmüş
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da, narkotik köpeklerinin fark etmemesi için beline sakladığı uyuşturucuya salça süren zanlı, yakalandı. Diyarbakır'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, N.F. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, araçta ve şahsın üzerine arama yapıldı. Narkotik tespit ve arama köpeği Çiko'nun da kullanıldığı aramada, N.F. isimli şahsın beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu kamufle etmek için özel olarak salça ile sıvanmış ve sıvanmış yüzeyin üzeri streç film ile kaplanmış, satışa hazır vaziyette toplam 780 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'da, narkotik köpeklerinin fark etmemesi için beline sakladığı uyuşturucuya salça süren zanlı, yakalandı. Diyarbakır'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kayapınar ilçesi Pirinçlik Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol ve arama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Aramada, N.F. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine, araçta ve şahsın üzerine arama yapıldı. Narkotik tespit ve arama köpeği Çiko'nun da kullanıldığı aramada, N.F. isimli şahsın beline yerleştirdiği, dış yüzeyi kokuyu kamufle etmek için özel olarak salça ile sıvanmış ve sıvanmış yüzeyin üzeri streç film ile kaplanmış, satışa hazır vaziyette toplam 780 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen uyuşturucu maddesi muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlemlere başlatıldı.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Uyuşturucunun üzerine salça sürdü, Çiko'dan kaçamadı
Etiketler : Diyarbakır, Narkotik, 3. Sayfa
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