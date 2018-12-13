Uyuşturucuya Geçit Yok

Balıkesir
polisi Manisa
'dan Balıkesir'e uyuşturucu madde getiren araçta esrar yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
görevlilerince yapılan çalışmada Manisa ilinden uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen araç durduruldu. Polis
tarafından durdurulan araçtaki iki kişide 2 parça halinde 107,77 gr esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişilerin yapılan sorgulaması sonrası çıkarıldıkları mahkemede H.B. adli makamlarca tutuklandı. MK.'da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR
13 Aralık 2018 Perşembe 11:12