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Uyuşturucuya geçit yok

Çankırı'da narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor.

24.07.2019 20:38 Uyuşturucuya geçit yok
Çankırı'da narkotik polisi uyuşturucuya geçit vermiyor.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalar sonucunda S.Ç. isimli şahsa yapılan kaba üst araması sonucunda 1.53 gr skunk maddesi ele geçirildi. R.Y. isimli şahsa yapılan aramada ise 0,57 gr skunk maddesi elde edildi. Şahıslar hakkında 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANKIRI

Narkotik, Çankırı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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