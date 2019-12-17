Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucuya geçit yok - Haberler

Uyuşturucuya geçit yok

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucuya geçit verilmiyor.

17.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:01Uyuşturucuya geçit yok
'ın ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucuya geçit verilmiyor.

Şarköy Suç Araştırma Büro Amirliği görevlilerince takipli ve analizli çalışmalar neticesinde Keşan ilçesine Uyuşturucu madde temin etmek için hareketleri bulunan, Şarköy ilçesinde kiralık araç olarak kullanılan 59 SL 195 plaka sayılı araç, uygulama noktasında durdurularak çeşitli kontroller yapıldı.

Kontrollerde araçta bulunan 4 şahsın 3'ünde uyuşturucu madde çıkarken, bir kişinin ise uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

ekiplerince şahıslara işlem yapılarak olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Şarköy, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

12:27 "444" çetesine 4 ilde dev operasyon: 7 kişi yakalandı - Haberler
12:27 Kadına Yönelik Şiddet ve Kötü Muamele Toplantısı" yapıldı - Haberler
12:27 Kars VHO Veteriner Hekimler yıllık değerlendirme toplantısı'na katıldı - Haberler
12:24 İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD'ye yaptırım eleştirisi - Haberler
12:24 Şırnak'ta PKK ve FETÖ operasyonu: 22 gözaltı - Haberler
11:54 Almanya'da Türk kökenli milletvekilinin evine taşlı saldırı - Haberler
11:39 12 yaşındaki çocuk, abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtulmayı başardı - Haberler
11:33 Almanya'daki kocasının yanına gitmek için yeğenini kaçırttı - Haberler
11:32 Danıştay: Atatürk 19 Mayıs'ta stadyumlarda anılabilecek - Haberler
11:20 Antalya'daki banka soyguncusu dolandırıldığı için dikkat çekmek istemiş - Haberler
17.12.2019 12:34:29