Uyuşturucuya Karşı Omuz Omuza Mücadele

22 Kasım 2018 Perşembe 12:45



22 Kasım 2018 Perşembe 12:45

Bursa'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, belediye çalışanlarına uyuşturucu ile mücadele semineri verdi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin verdiği seminerde, sahada görev yapan temizlik görevlileri, zabıtalar ve özel güvenlik görevlilerinin uyuşturucu ile mücadeleye dahil edilmesi istendi. Eğitime katılan personelin kendi ailelerinden ve çevrelerinden başlayarak görev yaptıkları sorumluluk alanları içerisinde uyuşturucu ile mücadelede nasıl daha verimli olabilecekleri anlatıldı. Personelin uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri tanıyıp, kolluk kuvvetleriyle nasıl iş birliği yapabileceği ele alındı. Bu eğitimlerin devam edeceği bildirildi. - BURSA