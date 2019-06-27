27.06.2019 12:20
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Uyuşturucuya karşı tiyatro oyunu düzenlendi.

Uyuşturucuya karşı tiyatro oyunu düzenlendi.

Uyuşturucuya karşı tiyatro oyunu düzenlendi.
ANKARA - Ankara 'nın Keçiören ilçesinde Necip Fazıl Kısakürek sahnesinde uyuşturucu ile mücadele ve zararlarını anlatan tiyatro gösterisi düzenlendi.
Adalet bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından destekli sosyal sorumluluk projesi, "HAMR" adlı tiyatro gösterisi düzenlendi. Tiyatroya Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve bir çok vatandaş katıldı. Tiyatro'da bağımlılık yapan maddelerin zararları sergilendi. Seyircisinden büyük beğeni ve alkış topladı. Tiyatro gösterimin ardından oyunculara plaket ve çiçek verildi.
Tiyatro oyuncusu olan Selanay Lenabaysal, "İçişleri Bakanlı ile birlikte "HAMR" adlı tiyatro gösterisini başlattık. Gösteri 81 ilde düzenlenecek. Umarım insanlara anlatmak istediğimizi şeyi verebiliriz. Umarım çok çok kişiye ulaşırız Oyunda vermek istediğimiz amaç gerçekten bu hale düşüyor" şeklinde konuştu.Uyuşturucuya karşı tiyatro oyunu düzenlendi.
Kaynak: İHA
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