28.06.2019 12:12
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Uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen dizi oyuncularına gözaltı

Uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen dizi oyuncularına gözaltı

ADANA'da internet sitesinde yayınlanan bir dizide rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncu, gözaltına alındı.

ADANA'da internet sitesinde yayınlanan bir dizide rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncu, gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir internet sitesinde yayınlanan dizide uyuşturucuya özendirildiği gerekçesiyle çalışma başlattı. Ekipler, dizi sahnelerinde rol icabı uyuşturucu kullanan 3 oyuncuyu gözaltına aldı. Şüphelilerden Burak A. (19), Cengizhan Y. (24), Furkan S. K. (22), hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler uyuşturucu kullanmadıklarını söylerken Burak A. Cengizhan Y. ve Furkan S. K., Cumhuriyet Savcısı 'nın talimatıyla serbest bırakıldı.

-GÖRÜNTÜ


- Adana
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü , Adana , Güncel

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