Uyuşturucuya özendirme suçundan ceza alan Pucca, harekat ile ilgili neden paylaşım yapmadığını açıkladı

'Pucca' ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz 12 Temmuz 2019 tarihinde, "uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karagöz hakkında 66 bin 660 lira adli para cezası da verilmişti.

"SİZ BİLİN DE ONA GÖRE YAZIN"

Hakkında açılan davalardan dolayı zor günler geçiren Pucca, 4 gün önce başlayan Barış Pınarı Harekatı ile ilgili paylaşım yapmamasının gerekçesini açıkladı.

Ünlü fenomen, "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tek kelime yazmıyorsam sebebi tüm tweetlerimden 12 tane dava açtılar, ajanlıktan tut; narkotiğe kadar. Mavi Marmara için sonrasında birisi 'bana mı sordunuz?' dedi onun için bile soruşturma açıldı. Siz bilin de ona göre yazın bence. Bu arada şaka yapmıyorum, gerçekten yazarken dikkatli olun. Yarın bir bakarsınız olaylar farklı olur 'Aaa savaş heveslisi, vatan düşmanı' biri olmuşsunuz. Geldi başıma yani" notunu düştü.

TEPKİ GÖSTERDİ

Bir kullanıcı "Mesela Mehmetçik'imize zaferler dileyebilirsin. Biz de yazdık kimse dava açmadı bize. Mesela Allah sizinle olsun diyebilirsin! Tabi zor geldiyse yazmasan da olur sıkıntı yok"