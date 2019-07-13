13.07.2019 14:09
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Uyuşturucuya özendirmekten hapis cezası alan Pucca'nın imza günü iptal edildi

Uyuşturucuya özendirme suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Pucca lakaplı sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz, olay sonrası ünlü kitabevinin imza gününü iptal ettiğini duyurdu.

Sosyal medyada "Pucca" takma isimini kullanan Pınar Karagöz "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme" suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırıldı.

BİR ŞOK DA KİTAP MAĞAZASINDAN GELDİ

Pucca adıyla tanınan ve sosyal medyada binlerce takipçisi yazar Pınar Karagöz, Pablo Escobar ile ilgili attığı bir tweet nedeniyle uyuşturucuya özendirdiği öne sürülerek 5 yıl 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Bu kararın ardından sosyal medya hesabından ağlayarak "Ben size ne yaptım" diyerek karara isyan eden Pucca'ya bir şok da ünlü kitap mağazasından geldi.

EN ÇOK SATANLAR LİSTESİNDEN DE ÇIKARDI

Karagöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise bu cezasının ardından İzmir'de ünlü bir kitap mağazası tarafından imza töreninin iptal edildiğini duyurdu. Karagöz'ün yaptığı açıklamaya göre söz konusu mağaza, Pucca ismini internet sitesinde çok satanlar listesinden de çıkarttı.

Uyuşturucuya özendirmekten hapis cezası alan Pucca'nın imza günü iptal edildi
Selen Pınar Işık, Pınar, Magazin

YORUMLAR (5)
HAK ETMİŞ !!: Haber de detaylar verilmemiş. İlk başta bende üzülmüştüm ama attığı tweetleri görünce az bile ceza aldığını gördüm.
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MAGAZIN ZOOM: mıkrofon uzatırız
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METİN: bu ne la sanki satmış yuh artık özendirme gibi bir mevzu varsa meslekten men edin terapiye yollayın yok artık sanki kızcağız adam vurmuş bu kadar da değil bu ne be arkadaş
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GARİPÇİ: Escobar ile ilgili twiti yüzünden ceza almadı. Şu haberleri yapmadan önce keşke araştırsanız. 2 milyon takipçisi olan hesabından uyuşturucu anketi yaptığı ve uyuşturucu satanların evine ekmek götürdüğünü dile getirdiği için bu cezayı aldı. Kaldı ki kanunda 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası alması gerektiği yazıyor. Bu kadına alt sınırdan ceza verdiler. Daha yapılacak bir şey yok. Mağdur edebiyatı yapmadan önce araştırmanız dileğiyle!
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GÖNÜL: Tecavüzcüyü serbest bırakın bunlara odaklanın, canım ülkem. .
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