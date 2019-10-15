Haberler » Güncel » Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucuyla mücadele

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 56 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 26 kilo 981 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 246 uyuşturucu hap ele geçirildi.

15.10.2019 21:20Uyuşturucuyla mücadele
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 56 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 26 kilo 981 gram uyuşturucu madde ve 5 bin 246 uyuşturucu hap ele geçirildi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, 12-15 Ekim'de 56 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 26 kilo 981 gram uyuşturucu madde, 5 bin 246 uyuşturucu hap ve 247 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca 15 tabanca, 120 mermi, 7 hassas terazi ve 25 bin 782 lira nakit paraya el koyulan operasyonlarda, 385 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:01 Ele geçirilen bölglerde arama-tarama ve mayın/EYP temizleme çalışmaları devam ediyor - RASULAYN/TEL
22:00 Rasulayn ve Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor
22:00 ŞAMPİYON CİMNASTİKÇİYE ANNE DOPİNGİ
22:00 39 yerleşim merkezi terörden temizlendi, 611 terörist etkisiz hale getirildi
21:59 Üniversite kampüsündeki taciz iddiasıyla ilgili senatodan açıklama (2)
21:58 ABD'deki Türk öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
21:58 TSK, MÜNBİÇ YAKINLARINDA TAKVİYE GÜÇ OLARAK KONUŞLANMASINI SÜRDÜRÜYOR
15.10.2019 22:02:18