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Uyuşturucuyla mücadele

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 37 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 18 kilo 498 gram uyuşturucu ve 16 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi.

23.10.2019 23:12Uyuşturucuyla mücadele
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 37 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, 18 kilo 498 gram uyuşturucu ve 16 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi.
EGM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 21-22 Ekim'de 37 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda 18 kilo 498 gram uyuşturucu, 16 bin 965 uyuşturucu hap, 19 kök kenevir, 17 tabanca, 179 mermi, 7 hassas terazi ve 3 bin 545 lira nakit paraya el konuldu, 177 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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