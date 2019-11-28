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Uyuşturucuyla mücadele futbol turnuvası sona erdi

Mustafakemalpaşa Belediyesinin katkılarıyla Kumkadı Gölspor Kulübü'nün düzenlediği 'Musa Uzun Uyuşturucu ile Mücadele Futbol Turnuvası' sona erdi.

28.11.2019 13:54 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:59Uyuşturucuyla mücadele futbol turnuvası sona erdi
Belediyesinin katkılarıyla Kumkadı Göl Kulübü'nün düzenlediği 'Musa Uzun Uyuşturucu ile Mücadele Turnuvası' sona erdi. Turnuvada Yeşilova Çetinspor şampiyon oldu.

5 Ekim - 24 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleşen turnuvada 18 mahalle takımı mücadele etti. Gençlerin spor yaparak bir birleriyle kaynaşmaları maksadıyla düzenlenen turnuvaya ise uzun yıllar boyunca Gölspor'un başkanlığını yürüten efsane başkan Musa Uzun'un ismi verildi. Dört gurupta oynanan 48 maç sonunda yarı finale Yeşilova Çetinspor, Yamanlı Yamanspor, Ocaklıspor, Güllücespor takımları çıktı.

Yarı final maçlarında rakiplerini yenen Yeşilova Çetinspor ile Yamanlı Yamanspor final maçı oynamaya hak kazandı. 24 Kasım 2019 Pazar günü oynanan 3'üncülük maçında Ocaklıspor, Güllücespor'u yenerek turnuva 3'üncüsü oldu. Final maçında Yeşilova Çetinspor, Yamanlı Yamanspor'u 2-1 yenerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Final maçına AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Mehmet Böberci, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yazıcı, siyasi parti başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum temsilcileri katıldı.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin turnuvaya katkı sağlayan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a ve Gölspor yöneticilerine ve sporculara teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar, gençlerden gelen bu önemli konuyu acilen değerlendirmeye aldıklarını belirterek, "Uyuşturucuyla mücadelemiz devam edecek. Kırsal mahallelerimiz arasında birlik beraberliği ve dostluk bağlarını pekiştirmek için gerçekleştirilen turnuva inşallah meyvelerini verecek" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Musa Uzun, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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