Uyuşturucuyla mücadele hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Yenişehir Çiçeközü Köyü Derneği (YENÇİDER) ile ortaklaşa düzenlediği seminerde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, toplumu uyuşturucu belasından kurtarmak için herkese çok önemli görevler düştüğünü belirtti. Bu konuya hassasiyet göstermenin, sorunun çözümünde ilk adım olacağını ifade eden Aydın, "Yeterli bir bilinç oluşması için biz yöneticilere de görevler düşüyor. Bizler bunun farkındayız. Bu seminerin son derece yararlı olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde çok daha kapsamlı ve geniş katılımlı ikinci bir semineri düzenlemek için kolları sıvıyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Gençlik ve Aile Destek Merkezi (GADEM) sosyologlarından Hülya Özkan Timur ise bağımlılığın hastalık boyutunu anlattı. Ailelerin çocuklarındaki değişimleri takip etmelerini isteyen Timur, "Bağımlı gencin arkadaş çevresinin değiştiğine tanık oluyoruz. Ayrıca, ders başarısı düşerken, derslerden ve okuldan kaçışlar başlıyor" diye konuştu.

"Sigara hiç de masum değil"

Sigaranın bağımlılık yapan maddelerle kıyaslanıp masumlaştırılmamasını isteyen Timur, GADEM'e başvuran bağımlıların yüzde 98'inin sigara içtiğine dikkat çekti. Sigaranın kesinlikle masumlaştırılmaması gerektiğini vurgulayan Timur, sigaranın, uyuşturucu maddeye geçişin aracı olduğunun altını çizdi. Timur, "Bağımlıların yüzde 50'si arkadaş çevresinden etkilenerek başlamış. Yüzde 86'sı aileleriyle birlikte yaşıyorlar, sokak çocukları değil bunlar. Yüzde 69'u çalışmıyor, çünkü madde bağımlılığı yüzünden işini kaybetmiş" diye konuştu.

YENÇİDER Başkanı Fikret Kirişçi de, seminere katılanlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. GADEM'in hazırladığı uyarıcı el ilanı ve broşürlerin dağıtıldığı seminere MHP İlçe Başkanı Arif Eren, CHP İlçe Başkanı Ahmet Köse, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mustafa Dönmez ve vatandaşlar katıldı.