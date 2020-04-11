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Uyuşturucuyla mücadele için 150 kişiyle kısa film çektiler

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından 150 kişinin rol aldığı 'Avucumuzdaki Hayat' isimli kısa film çekildi.

11.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:04
Uyuşturucuyla mücadele için 150 kişiyle kısa film çektiler

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla Halk Eğitim Merkezi tarafından 150 kişinin rol aldığı 'Avucumuzdaki Hayat' isimli kısa film çekildi. Okula giden bir gencin, uyuşturucu kullanmaya nasıl başladığı, ardından uyuşturucu kullanımı hayatına nasıl son verdiğinin konu edildiği 20 dakikalık filmin çekimleri 3 ay sürdü.

Silopi Halk Eğitim Merkezi'nce uyuşturucuyla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kısa film çekildi. 'Avucumuzdaki Hayat' adı verilen kısa filmde farklı kesimlerden 150 kişi rol aldı. Okula giden bir gencin, uyuşturucu kullanımına nasıl başladığı, ardından uyuşturucu nedeniyle hayatına nasıl son verdiğinin konu edildiği 20 dakikalık filmin çekimleri 3 ay sürdü. Kısa filmde Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru'nun mesajlar da yer alırken, dram ve aksiyon tarzında çekilen filmle özellikle gençlerin uyuşturucuyla bağımlılığın zararları anlatılıyor. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, bünyelerinde oyunculuk kurslarının da bulunduğunu ifade ederek, çektikleri bu kısa filmin amacının uyuşturucuyla mücadeleye katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bilen, "Halk Eğitim Merkezi'mizde kamera önü oyunculuk kursumuz var. Senaryosunu hazırlayarak Silopi'den birçok kesimi bu kısa filmimize dahil ettik. Kaymakamımız, emniyet müdürümüz, bürokratlarımız, sivil toplum örgütleri, gençlerimiz ve büyüklerimizin bu konudaki hassasiyetlerini dile getirmek adına destek aldık. 'Avucumuzdaki hayat' adlı kısa filmimizin gençlerimizi bilgilendirmesinde bir şuur kazandırmasında faydalı olabileceğini düşünüyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Silopi, Güncel
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