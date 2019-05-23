Uyuşturucuyla mücadele kapsamında metruk binalar yıkılıyor

Kırklareli'nde uyuşturucuyla mücadele kapsamında, 76 metruk bina yıkıldı.
Kırklareli Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi tarafından zararlı madde kullanılabileceği 229 binanın tespitinin yapıldığı bildirildi.
Belediye ekiplerince 76 binanın yıkımının gerçekleştirildiği, diğerlerinin ise giriş ve çıkışlarının kapatıldığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:
"Uyuşturucu madde kullanılabilecek binaların yıkımı için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda il genelinde 76 binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çeşitli nedenlerle yıkımı yapılamayan binalarda ise çeşitli tedbirler alınmıştır. Uyuşturucu madde kullanımının önüne geçilebilmesi için çalışmalarımız sürmektedir."
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Kaynak: AA