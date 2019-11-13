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Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 169 kişiye işlem yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 21 ilde düzenlenen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 169 şüpheliye işlem yapıldı.

13.11.2019 19:54 | Son Güncelleme: 13.11.2019 19:54Uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 169 kişiye işlem yapıldı
Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM) 21 ilde düzenlenen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 169 şüpheliye işlem yapıldı.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 2 günde 21 ilde sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
169 şüpheli hakkında işlem yapılan operasyonlarda, 28 kilo 795 gram uyuşturucu, 9 bin 542 uyuşturucu hap, 10 tabanca ve 177 mermi ile 184 bin 484 lira nakit ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

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