- Uyuşturucuyla mücadele tırı Düzce'de

13 Kasım 2018 Salı 14:04



13 Kasım 2018 Salı 14:04

- Uyuşturucuyla mücadele tırı Düzce'deDÜZCE - Uyuşturucu madde kullanımının zararlarını anlatan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait olan Narkotik Eğitim tırı Düzce'ye geldi. Düzce Anıtpark meydanına park eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında tasarladığı Narkotik Eğitim tırı, Düzcelilere uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendiriyor. Bu anlamlı farkındalık eğitimi için Türkiye'de çeşitli il ve ilçeleri dolaşan tır'ı kurum amirleri, vatandaşlar ve Düzce genelindeki lise öğrencileri geziyor.TIR içerisinde özel olarak oluşturulan 40 metrekarelik eğitim salonundaki 12 dokunmatik ekranda, uyuşturucu maddenin insan vücudundaki etkileri anlatılıyor. Tır'da görevli narkotik uzmanı polisler, uyuşturucuyla mücadele ve korunma yolları gibi konularda bilgi almak için gelen öğrencilere ve vatandaşlara uyuşturucunun zararları hakkında bilgi verdi. Narkotik Eğitim Tırı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Yücel Salatan tır ile ilgili bilgiler verdi.Salatan operasyonel çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek "Polisiye çalışmalarla bu işin sonunun gelmeyeceğini gördüğümüzden dolayı önleyici çalışmalar olarak narkotik eğitim tırını projelendirdik. Narkotik eğitim tırımız 2015 yılından beri faaliyetlerimize devam ediyoruz. Düzce bizim 20. durağımız oldu. İllerden gelen talepler üzerine faaliyetlerimize devam ediyoruz. Madde kullanımının zararlarını biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden her türlü zararlarını anlatmak için buradayız. 9. sınıf ve üzeri öğrencilerimiz ile halkımıza açık olan bir tır. Madde kullanımıyla ilgili bilmek ve görmek istedikleri, doğru kaynak ve doğru bilgi ile edinmeleri için herkesi tırımıza davet ediyoruz" diye konuştu.Salatan, çalışmalarının asıl amacının uyuşturucuyu hiç kullanmamak olduğunu belirterek "Başlamamanın en etkili yöntem olduğunu göstermek istiyoruz. O yola girdikten sonra geri dönüşün çok zorlu meşakkatli olduğunu bu nedenle hiç başlamamaları yönünde tavsiyelerde ve bilgilendirmelerde bulunuyoruz" şeklinde konuştu.Uyuşturucu tırı, 3 gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşların hizmetine açık olacak.