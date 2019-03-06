Kaynak: AA

Akseki ilçesinde uyuşturucuyla mücadele ve seçim güvenliği toplantısı yapıldı.Akseki Belediye Kültür Salonu'ndaki toplantı, Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır başkanlığında gerçekleştirildi.Nasır, yaptığı konuşmada, seçim sürecinde ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.İlçe Emniyet Amiri Vekili Nazif Yayla ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hulusi Mehmet Müdük tarafından seçimlerle ilgili alınan güvenlik önlemleri hakkında mahalle muhtarlarına bilgi verildi.Seçim güvenliği toplantısın ardından uyuşturucuyla mücadele konusu değerlendirildi.Uyuşturucuyla mücadelede son yıllarda önemli çalışmalar yürütüldüğüne işaret eden Kaymakam Nasır, "Gerek uyuşturucunun arzı ve talebinin önlenmesi konusunda, gerekse uyuşturucu madde bağımlılarının tedavisi, rehabilitasyonu ve toplumun bilgilendirilmesinde ciddi bir sorun olan uyuşturucuyla mücadelede toplumda farkındalık ve duyarlılık oluşturulmasında çok önemli adımlar atıldı." dedi.Toplantıda daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Müdük tarafından katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verildi.Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca yürütülen çalışmalar, hedefler ve analizleri içeren sunum yapıldı.Toplantıya Akseki Belediye Başkanı Mustafa İsmet Uysal ile mahalle muhtarları da katıldı.