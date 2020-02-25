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Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

DÜZCE'de, polis ekiplerince TEM yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

25.02.2020 20:41 | Son Güncelleme: 25.02.2020 20:41Uyuşturucuyla yakalanan 4 kişi tutuklandı

DÜZCE'de, polis ekiplerince TEM yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan 'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmaların ardından plakası tespit edilen araç takibe alındı. TEM yolunda durdurulan araçta yapılan aramada 3 kilo 847 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan K.L., M.U., Z.Y. ve A.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



TEM Otoyolu, Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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