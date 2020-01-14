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Uyuşturucuyla yakalanan kardeşler adliyede

Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kardeş, adliyeye sevk edildi.

14.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:28Uyuşturucuyla yakalanan kardeşler adliyede
'un ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 kardeş, adliyeye sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 27 paket ve 25 gram bonzai ele geçirildi. Uyuşturucu madde sattığı tespit edilen S.D.'nin (36) Mevlana Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada 25 gram bonzai maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 580 lira para ele geçirildi. Operasyon kapsamında S.D. gözaltı alınırken, ağabeyi A.D. (39) de Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yakalandı. Yakalan şahsın üzerinden yapılan aramada satışa hazır 27 paket bonzai maddesi elde edildi.

Gözaltına alınan ağabey-kardeş İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından "uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu madde bulundurmak" suçlarından Bafra Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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