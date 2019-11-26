Haberler » 3. Sayfa » Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı - Haber

Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı

Samsun'da uyuşturucu sattığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

26.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:35Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serbest bırakıldı
'da uyuşturucu sattığı iddia edilen ve polis tarafından gözaltına alınan bir kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Y.Ö.'nün evinde yaptığı aramada satışa hazır 5 paket halinde 2,13 gram bonzai ile geçirdi. Gözaltına alınan Y.Ö., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.Savcıya ifade veren Y.Ö., serbest bırakıldı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:34 Milli Savunma Bakanlığı: "Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki...
18:25 Lokanta bacasından çıkan yangın bina sakinlerinin tepkisine neden oldu
18:17 Seri cinayet zanlısının evinde askeri malzeme bulundu
18:13 Midibüs ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı
18:12 Filistinliler, ABD'nin Yahudi yerleşimleri kararını protesto etti
17:35 Alman otomotiv devi Audi, 9 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
17:20 Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
17:01 Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
22:26 Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu
26.11.2019 18:42:56