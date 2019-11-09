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Uyuşturucuyla yakalandı

Samsun'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

09.11.2019 15:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:28Uyuşturucuyla yakalandı
'da uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları Z.B.'yi iki şahıs ile birlikte araç içerisinde yakaladı. Yapılan aramada Z.B.'den 394,72 gram esrar maddesi ele geçirildi. Z.B.'nin yanındaki diğer şahıstan ise 8,62 gram esrar maddesi elde edildi. Soruşturma kapsamında diğer diğer şahıs, haklarında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Z.B. ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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