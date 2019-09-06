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Uyuşturucuyu aracın motoruna zulaladılar

Kayseri'de polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, aracın motor kısmına zulalanmış 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi.

06.09.2019 14:12 Uyuşturucuyu aracın motoruna zulaladılar
Kayseri'de polis ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada, aracın motor kısmına zulalanmış 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Kayseri'ye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ankara yol uygulamasında bir araca operasyon düzenleyen ekipler, Ş.Ç., Y.Ç. ve N.Ç.'yi yakaladı. Arama yapan ekipler, aracın motor kısmına zulalanmış 2 adet poşete sarılı vaziyette 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirdi. Yakalanan 3 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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