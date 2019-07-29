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Uyuşturucuyu bacaklarına sararak saklamaya çalıştı

Mersin'de düzenlenen operasyonunda, uyuşturucuyu bacaklarına sararak gizleyen şüpheli yakalandı.

29.07.2019 13:45
Uyuşturucuyu bacaklarına sararak saklamaya çalıştı
Mersin'de düzenlenen operasyonunda, uyuşturucuyu bacaklarına sararak gizleyen şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.
Uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsündeki şüpheli M.A'nın üzerinde yapılan aramada, bacaklarına sarılı iki parça halinde 160 gram metamfetamin bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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