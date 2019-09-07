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Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla gömerek saklamışlar

Adana'da bir evin bahçesinde toprağa gömülmüş bidonlarda 69 kilo 950 gram esrar bulundu.

07.09.2019 10:04 Uyuşturucuyu bahçeye bidonlarla gömerek saklamışlar
Adana'da bir evin bahçesinde toprağa gömülmüş bidonlarda 69 kilo 950 gram esrar bulundu.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, esrar olduğu bilgisi alınan merkez Yüreğir ilçesi Yakapınar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.
Polis ekiplerinin uyuşturucuya rastlamaması üzerine evde narkotik köpeğiyle arama yapıldı.
Köpeğin tepki verdiği bahçede gömülü iki bidonun içerisinde 69 kilo 950 gram esrar ele geçirildi.
Polis, evdeki Ramazan Y. (35), Bedri Y. (27) ve Ömer Y'yi (28) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Ömer Y. ve Bedri Y. tutuklandı, Ramazan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Adana, Güncel

Kaynak: AA

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