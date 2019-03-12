Uyuşturucuyu Beline Sardığı Korsede Saklamış

Muğla'nın Menteşe ilçesinde beline sarılı korsede esrar bulunan zanlı, tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Muğla-Denizli kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolculardan İ.K'nin üzerinde yapılan aramada, beline sarılı korseye gizlenmiş 1 kilo 154 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Güncel
Kaynak: AA