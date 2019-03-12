12 Mart 2019, 17:24
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Uyuşturucuyu Beline Sardığı Korsede Saklamış

Uyuşturucuyu Beline Sardığı Korsede Saklamış

Muğla'nın Menteşe ilçesinde beline sarılı korsede esrar bulunan zanlı, tutuklandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde beline sarılı korsede esrar bulunan zanlı, tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Muğla-Denizli kara yolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.


Yolculardan İ.K'nin üzerinde yapılan aramada, beline sarılı korseye gizlenmiş 1 kilo 154 gram esrar ele geçirdi.


Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Güncel
Kaynak: AA