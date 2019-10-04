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Uyuşturucuyu çanak antenin içine gizlemişler

Gaziantep'te bir minibüste, çanak antenin içine gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

04.10.2019 10:58Uyuşturucuyu çanak antenin içine gizlemişler
Gaziantep'te bir minibüste, çanak antenin içine gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep- Nizip kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir minibüsü durdurdu.
Minibüste arama yapan ekipler, aracın arkasındaki çanak antenin içine gizlenmiş 2,5 kilogram sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Gaziantep, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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