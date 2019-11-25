Uyuşturucuyu 'Canlı' buldu

Niğde
jandarma ekipleri tarafından narkotik arama köpeği 'Canlı'nın da katıldığı operasyonda 500 gram esrar ele geçirildi.
Niğde İl Jandarma
Komutanlığı Yeşilgölcük Jandarma Karakolu ekipleri, Kömürcü köyünde O.D'nin (23) evinde kubar esrar maddesi bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, narkotik arama köpeği 'Canlı'nın evin kiler bölümünde bakliyatların bulunduğu alana tepki vermesi üzerine arama yaptı. Yapılan aramada, çuval içerisinde gizlenmiş şekilde 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüpheli O.D ekipler tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE