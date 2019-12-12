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Uyuşturucuyu çikolata paketlerinde kaçırmaya çalıştılar

İstanbul Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, çikolata paketlerine saklanmış olarak piyasa değeri 4,5 milyon lira olan, toplam 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi.

12.12.2019 10:24 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:29Uyuşturucuyu çikolata paketlerinde kaçırmaya çalıştılar
Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, çikolata paketlerine saklanmış olarak piyasa değeri 4,5 milyon lira olan, toplam 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Uyuşturucu dolu çantaları narkotik detektör köpeği Asil'in tepkisi yakalattı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliğinden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele faaliyetleri kapsamında Sao Paulo'dan (Brezilya)'dan İstanbul aktarmalı olarak Mozambik'e gitmek üzere önceki gün İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu C.M. adlı yolcuyu şüpheli olarak takibe aldı. Şüpheliye ait olduğu belirlenen iki adet valize narkotik dedektör köpekler tepki verdi. X-ray cihazlarından geçirilerek yapılan incelemede bagajlarda yoğunluk da tespit edilmesi üzerine, ekiplerin transit salonda bulduğu C.M.'nin gözetiminde valizler açıldı.

Uyuşturucuyu çikolata paketlerinde kaçırmaya çalıştı

Yapılan kontrolde iki valizden çıkan çok sayıda çikolata paketi ile küçük tablo detaylı olarak incelendi. Çikolataların içinde ve tabloların kenarında siyah bantlarla gizlenmiş şekilde kokain tespit edildi. Böylece 570 adet çikolata paketi ile 48 adet tabloya gizlenmiş, 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 4,5 milyon lira olduğu öğrenildi. Olayla ilgili C.M. gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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