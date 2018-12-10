Uyuşturucuyu Çoraba Saklamışlar

Denizli
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde torbacı olarak tabir edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 3 aylık çalışması sonucu S.İ, İ.E, ve M.Ö. teknik ve fiziki takibe alındı. Zeytinköy
Mahallesi'nde 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramalarda kamuoyunda "bonzai" olarak bilinen sentetik kannabinoid maddesinin çorap içerisine saklanmış halde bulundu.
Yapılan tahlil sonucunda beze, kamuoyunda "bonzai" olarak bilinen sentetik kannabinoid maddesinin çorap içine saklandığı belirlendi.
Sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.
10 Aralık 2018 Pazartesi 11:30