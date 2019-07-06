06.07.2019 12:17
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Uyuşturucuyu drone havadan, 'Roket' yerden buldu

Uyuşturucuyu drone havadan,

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'drone' destekli uyuşturucu operasyonunda 1000 kök Hint keneviri bitkisi, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubar esrar ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 'drone' destekli uyuşturucu operasyonunda 1000 kök Hint keneviri bitkisi, hasadı yapılarak kurutulmaya bırakılmış 1 kilo 360 gram kubar esrar ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'ün Rüştiye Mahallesi'nde uyuşturucu imal ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ettikleri ve ticareti yaptıkları tespit edilen Ö.A ve H.A.'ya ait ev ve iş yerlerinde arama ve kontrol yaptı. Şüphelilere ait arazilerde, Hint keneviri bitkisinin ekili olduğu, drone keşfi ve uyuşturucu arama köpeği 'Roket' ile tespit edildi. Operasyon yapan ekipler, özel olarak ekilmiş ve bakımları yapılmış bin Hint kök keneviri bitkisi, 1 kilo 360 gram kubar/esrar ve ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirdi. Ö.A. ve H.A. gözaltına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkileri İlçe Tarım Müdürlüğü'nce gerekli incelemeden sonra imha edildi.


- Bursa
Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel

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